توكنوميكس bZx Protocol (BZRX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول bZx Protocol (BZRX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات bZx Protocol (BZRX) bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. الموقع الرسمي: https://bzx.network/ اشتر BZRX الآن!

توكنوميكس bZx Protocol (BZRX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار bZx Protocol (BZRX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M إجمالي العرض: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B العرض المتداول: $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 السعر الحالي: $ 0.00213448 $ 0.00213448 $ 0.00213448 معرفة المزيد عن سعر bZx Protocol (BZRX)

توكنوميكس bZx Protocol (BZRX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس bZx Protocol (BZRX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BZRX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BZRX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BZRX، استكشف السعر المباشر لتوكن BZRX!

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