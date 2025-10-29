معلومات سعر BYUSD (BYUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.681251 $ 0.681251 $ 0.681251 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.681251$ 0.681251 $ 0.681251 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 أدنى سعر $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

سعر BYUSD (BYUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.999795. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BYUSD بين أدنى سعر $ 0.681251 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBYUSD على الإطلاق هو $ 1.5، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.502942.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BYUSD -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.02% على مدار 24 ساعة، و -0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BYUSD (BYUSD)

القيمة السوقية $ 44.95M$ 44.95M $ 44.95M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.95M$ 44.95M $ 44.95M إمداد دورة التداول 44.95M 44.95M 44.95M إجمالي العرض 44,953,691.797952 44,953,691.797952 44,953,691.797952

القيمة السوقية الحالية لـ BYUSD هي $ 44.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BYUSD يبلغ 44.95M، مع إجمالي عرض 44953691.797952. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.95M.