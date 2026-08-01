سعر Bycocket اليوم

السعر المباشر لمشروع Bycocket (BYCOCKET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BYCOCKET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BYCOCKET.

يحتل Bycocket حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,190.06، مع عرض متداول قدره 1.00B BYCOCKET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BYCOCKET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BYCOCKET بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-32.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bycocket (BYCOCKET)

القيمة السوقية $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.19K$ 17.19K $ 17.19K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bycocket هي $ 17.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BYCOCKET يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.19K.