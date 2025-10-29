معلومات سعر BVM (BVM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01180964 24 ساعة مرتفع $ 0.01257415 عالية طوال الوقت $ 6.94 أدنى سعر $ 0.01117383 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -3.37% تغير السعر (7 أيام) +1.53%

سعر BVM (BVM) في الوقت الحقيقي هو $0.01198258. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BVM بين أدنى سعر $ 0.01180964 وأعلى سعر $ 0.01257415، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBVM على الإطلاق هو $ 6.94، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01117383.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BVM -0.15% على مدار الساعة الماضية، -3.37% على مدار 24 ساعة، و +1.53% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BVM (BVM)

القيمة السوقية $ 297.38K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.20M إمداد دورة التداول 24.82M إجمالي العرض 99,741,589.87

القيمة السوقية الحالية لـ BVM هي $ 297.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BVM يبلغ 24.82M، مع إجمالي عرض 99741589.87. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.20M.