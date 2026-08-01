سعر Buy Button اليوم

السعر المباشر لمشروع Buy Button (BUY) اليوم هو $ 0.00108805، مع تغير بنسبة 30.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUY الحالي إلى USD هو $ 0.00108805 لكل BUY.

يحتل Buy Button حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 996,779، مع عرض متداول قدره 916.10M BUY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUY بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00187433 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00261233، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUY بمقدار -0.42% خلال الساعة الماضية و+20.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 117.88K.

معلومات سوق Buy Button (BUY)

القيمة السوقية $ 996.78K$ 996.78K $ 996.78K الحجم (24 ساعة) $ 117.88K$ 117.88K $ 117.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 996.78K$ 996.78K $ 996.78K إمداد دورة التداول 916.10M 916.10M 916.10M إجمالي العرض 916,104,033.3722821 916,104,033.3722821 916,104,033.3722821

القيمة السوقية الحالية لـ Buy Button هي $ 996.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 117.88K. العرض المتداول لـ BUY يبلغ 916.10M، مع إجمالي عرض 916104033.3722821. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 996.78K.