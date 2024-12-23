سعر BUU (BUU)
سعر BUU (BUU) المباشر لليوم هو USD 0.00263107. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.63M. يتم تحديث سعر BUU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BUU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.75K
- تغيير سعر BUU خلال اليوم هو -4.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.39M
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خلال اليوم، كان سعر BUU مقابل USD هو $ -0.00013012990816947 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUU مقابل USD هو $ -0.0018362034 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUU مقابل USD هو $ +0.0048355301 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013012990816947
|-4.71%
|30 يوم
|$ -0.0018362034
|-69.78%
|60 يوم
|$ +0.0048355301
|+183.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BUU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.43%
-4.71%
-33.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact.
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