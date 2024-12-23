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سعر BUU (BUU) المباشر لليوم هو USD 0.00263107 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.63M . يتم تحديث سعر BUU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BUU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.75K - تغيير سعر BUU خلال اليوم هو -4.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.39M

أداء سعر BUU (BUU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUU مقابل USD هو $ -0.00013012990816947 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BUU مقابل USD هو $ -0.0018362034 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BUU مقابل USD هو $ +0.0048355301 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BUU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00013012990816947 -4.71% 30 يوم $ -0.0018362034 -69.78% 60 يوم $ +0.0048355301 +183.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BUU (BUU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BUU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00235193$ 0.00235193 $ 0.00235193 24 ساعة مرتفع $ 0.00299589$ 0.00299589 $ 0.00299589 عالية طوال الوقت $ 0.0270475$ 0.0270475 $ 0.0270475 تغير السعر (1 ساعة) -6.43% تغير السعر (1يوم) -4.71% تغير السعر (7 أيام) -33.83%

معلومات سوق BUU (BUU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: