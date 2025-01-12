سعر BURRRD (BURRRD)
سعر BURRRD (BURRRD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.87K. يتم تحديث سعر BURRRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BURRRD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 376.89
- تغيير سعر BURRRD خلال اليوم هو -1.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.91T
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خلال اليوم، كان سعر BURRRD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BURRRD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BURRRD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BURRRD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.61%
|30 يوم
|$ 0
|-34.64%
|60 يوم
|$ 0
|-41.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BURRRD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-1.61%
-20.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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