سعر Buffy (BUFFY)
سعر Buffy (BUFFY) المباشر لليوم هو USD 0.062111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUFFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Buffy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.44
- تغيير سعر Buffy خلال اليوم هو -3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Buffy مقابل USD هو $ -0.00229191852472378 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Buffy مقابل USD هو $ -0.0131061290 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Buffy مقابل USD هو $ -0.0208554204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Buffy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00229191852472378
|-3.55%
|30 يوم
|$ -0.0131061290
|-21.10%
|60 يوم
|$ -0.0208554204
|-33.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Buffy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-3.55%
-15.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buffy is a memecoin on the Ton Blockchain, honoring Pavel Durov’s (Telegram Owner) pet dog, Buffy.
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