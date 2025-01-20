سعر Bucky (BUCKY)
سعر Bucky (BUCKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BUCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bucky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 330.04
- تغيير سعر Bucky خلال اليوم هو -14.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bucky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bucky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.18%
|30 يوم
|$ 0
|-5.69%
|60 يوم
|$ 0
|-38.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bucky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
-14.18%
+10.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tholana's #1 Thuper Hero! Explore $BUCKY today and embrathe the legend of Tholana's most unexpected hero. $BUCKY is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity, growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced.
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