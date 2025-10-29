معلومات سعر Buckazoids (BUCKAZOIDS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00492629$ 0.00492629 $ 0.00492629 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -6.68% تغير السعر (7 أيام) -4.69% تغير السعر (7 أيام) -4.69%

سعر Buckazoids (BUCKAZOIDS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BUCKAZOIDS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBUCKAZOIDS على الإطلاق هو $ 0.00492629، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BUCKAZOIDS -0.04% على مدار الساعة الماضية، -6.68% على مدار 24 ساعة، و -4.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Buckazoids (BUCKAZOIDS)

القيمة السوقية $ 514.32K$ 514.32K $ 514.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 514.32K$ 514.32K $ 514.32K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Buckazoids هي $ 514.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUCKAZOIDS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 514.32K.