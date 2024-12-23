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سعر BUBBLES (BUBBLES) المباشر لليوم هو USD 0.0086696 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.73M . يتم تحديث سعر BUBBLES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BUBBLES الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 409.83 - تغيير سعر BUBBLES خلال اليوم هو +1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BUBBLES (BUBBLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ +0.00016059 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ -0.0023496679 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ -0.0046134461 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016059 +1.89% 30 يوم $ -0.0023496679 -27.10% 60 يوم $ -0.0046134461 -53.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BUBBLES (BUBBLES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BUBBLES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00832735$ 0.00832735 $ 0.00832735 24 ساعة مرتفع $ 0.00880084$ 0.00880084 $ 0.00880084 عالية طوال الوقت $ 0.02451852$ 0.02451852 $ 0.02451852 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) +1.89% تغير السعر (7 أيام) -29.61%

معلومات سوق BUBBLES (BUBBLES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: