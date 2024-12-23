سعر BUBBLES (BUBBLES)
سعر BUBBLES (BUBBLES) المباشر لليوم هو USD 0.0086696. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.73M. يتم تحديث سعر BUBBLES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BUBBLES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 409.83
- تغيير سعر BUBBLES خلال اليوم هو +1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ +0.00016059 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ -0.0023496679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ -0.0046134461 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUBBLES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016059
|+1.89%
|30 يوم
|$ -0.0023496679
|-27.10%
|60 يوم
|$ -0.0046134461
|-53.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BUBBLES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.10%
+1.89%
-29.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future.
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