توكنوميكس BUBBLES (BUBBLES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BUBBLES (BUBBLES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BUBBLES (BUBBLES) Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. الموقع الرسمي: https://bubblesbean.xyz/ اشتر BUBBLES الآن!

توكنوميكس BUBBLES (BUBBLES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BUBBLES (BUBBLES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02451852 $ 0.02451852 $ 0.02451852 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00200308 $ 0.00200308 $ 0.00200308 السعر الحالي: $ 0.00201921 $ 0.00201921 $ 0.00201921 معرفة المزيد عن سعر BUBBLES (BUBBLES)

توكنوميكس BUBBLES (BUBBLES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BUBBLES (BUBBLES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUBBLES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUBBLES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUBBLES، استكشف السعر المباشر لتوكن BUBBLES!

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