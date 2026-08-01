سعر BSCS اليوم

السعر المباشر لمشروع BSCS (BSCS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSCS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BSCS.

يحتل BSCS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 83,031، مع عرض متداول قدره 247.73M BSCS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSCS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.17، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BSCS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.30.

معلومات سوق BSCS (BSCS)

القيمة السوقية $ 83.03K$ 83.03K $ 83.03K الحجم (24 ساعة) $ 1.30$ 1.30 $ 1.30 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 119.87K$ 119.87K $ 119.87K إمداد دورة التداول 247.73M 247.73M 247.73M إجمالي العرض 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

القيمة السوقية الحالية لـ BSCS هي $ 83.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.30. العرض المتداول لـ BSCS يبلغ 247.73M، مع إجمالي عرض 398894655.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 119.87K.