معلومات سعر brickcoin (BRICK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) -6.76% تغير السعر (7 أيام) -6.76%

سعر brickcoin (BRICK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRICK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRICK على الإطلاق هو $ 0.00115065، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRICK -- على مدار الساعة الماضية، -1.37% على مدار 24 ساعة، و -6.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق brickcoin (BRICK)

القيمة السوقية $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.19K$ 10.19K $ 10.19K إمداد دورة التداول 994.71M 994.71M 994.71M إجمالي العرض 994,713,570.040343 994,713,570.040343 994,713,570.040343

القيمة السوقية الحالية لـ brickcoin هي $ 10.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRICK يبلغ 994.71M، مع إجمالي عرض 994713570.040343. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.19K.