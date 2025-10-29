معلومات سعر Brewski (BREWSKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -2.05% تغير السعر (7 أيام) -2.39% تغير السعر (7 أيام) -2.39%

سعر Brewski (BREWSKI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BREWSKI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBREWSKI على الإطلاق هو $ 0.00277218، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BREWSKI +1.09% على مدار الساعة الماضية، -2.05% على مدار 24 ساعة، و -2.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Brewski (BREWSKI)

القيمة السوقية $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K إمداد دورة التداول 999.39M 999.39M 999.39M إجمالي العرض 999,387,165.432229 999,387,165.432229 999,387,165.432229

القيمة السوقية الحالية لـ Brewski هي $ 19.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BREWSKI يبلغ 999.39M، مع إجمالي عرض 999387165.432229. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.68K.