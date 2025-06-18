سعر BRANDY (BRANDY)
سعر BRANDY (BRANDY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 212.69K. يتم تحديث سعر BRANDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRANDY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BRANDY خلال اليوم هو -8.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BRANDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRANDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRANDY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRANDY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRANDY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-8.80%
-25.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brandy was a curious blend of two well-loved icons from the Boy’s Club comics. When their digital essences combined, the result was Brandy—a creature who embodied the best of both worlds and became an inspiration for everyone. As Brandy engaged with fans, it naturally sparked discussions about everything from the latest trends to the best crypto in the market. BRANDY token launched at 20th of May 2025 is a meme token on the Solana blockchain.
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