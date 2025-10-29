معلومات سعر Brain (SN90) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.756666 24 ساعة مرتفع $ 0.851114 عالية طوال الوقت $ 0.952517 أدنى سعر $ 0.316266 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -5.77% تغير السعر (7 أيام) +8.23%

سعر Brain (SN90) في الوقت الحقيقي هو $0.760714. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN90 بين أدنى سعر $ 0.756666 وأعلى سعر $ 0.851114، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN90 على الإطلاق هو $ 0.952517، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.316266.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN90 -0.03% على مدار الساعة الماضية، -5.77% على مدار 24 ساعة، و +8.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Brain (SN90)

القيمة السوقية $ 417.45K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 417.45K إمداد دورة التداول 549.68K إجمالي العرض 549,680.0

القيمة السوقية الحالية لـ Brain هي $ 417.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN90 يبلغ 549.68K، مع إجمالي عرض 549680.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 417.45K.