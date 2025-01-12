سعر BOTXCOIN (BOTX)
سعر BOTXCOIN (BOTX) المباشر لليوم هو USD 0.00177726. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOTXCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.14K
- تغيير سعر BOTXCOIN خلال اليوم هو +3.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BOTXCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOTXCOIN مقابل USD هو $ +0.0000991046 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOTXCOIN مقابل USD هو $ +0.0013344249 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOTXCOIN مقابل USD هو $ +0.0007507752523240291 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.56%
|30 يوم
|$ +0.0000991046
|+5.58%
|60 يوم
|$ +0.0013344249
|+75.08%
|90 يوم
|$ +0.0007507752523240291
|+73.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOTXCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+3.56%
+10.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).
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