سعر BOSagora (BOA)
سعر BOSagora (BOA) المباشر لليوم هو USD 0.01474948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.31M. يتم تحديث سعر BOA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOSagora الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 934.84K
- تغيير سعر BOSagora خلال اليوم هو +3.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 564.03M
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خلال اليوم، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.00047758 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.0004810557 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.0009605598 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.000298324320208898 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00047758
|+3.35%
|30 يوم
|$ +0.0004810557
|+3.26%
|60 يوم
|$ +0.0009605598
|+6.51%
|90 يوم
|$ +0.000298324320208898
|+2.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOSagora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+3.35%
-10.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.
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