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سعر BOSagora (BOA) المباشر لليوم هو USD 0.01474948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.31M . يتم تحديث سعر BOA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOSagora الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 934.84K - تغيير سعر BOSagora خلال اليوم هو +3.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 564.03M

أداء سعر BOSagora (BOA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.00047758 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.0004810557 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.0009605598 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOSagora مقابل USD هو $ +0.000298324320208898 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00047758 +3.35% 30 يوم $ +0.0004810557 +3.26% 60 يوم $ +0.0009605598 +6.51% 90 يوم $ +0.000298324320208898 +2.06%

تحليل سعر BOSagora (BOA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOSagora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01395834$ 0.01395834 $ 0.01395834 24 ساعة مرتفع $ 0.01524387$ 0.01524387 $ 0.01524387 عالية طوال الوقت $ 0.606288$ 0.606288 $ 0.606288 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +3.35% تغير السعر (7 أيام) -10.15%

معلومات سوق BOSagora (BOA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: