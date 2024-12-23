سعر Bork (BORK)
سعر Bork (BORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.23M. يتم تحديث سعر BORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.68K
- تغيير سعر Bork خلال اليوم هو -6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.99B
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خلال اليوم، كان سعر Bork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.19%
|30 يوم
|$ 0
|-30.91%
|60 يوم
|$ 0
|-45.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.38%
-6.19%
-8.92%
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