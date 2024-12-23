سعر Booty ($BOOTY)
سعر Booty ($BOOTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.68K. يتم تحديث سعر $BOOTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Booty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K
- تغيير سعر Booty خلال اليوم هو -1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B
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خلال اليوم، كان سعر Booty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Booty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Booty مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Booty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.66%
|30 يوم
|$ 0
|-37.00%
|60 يوم
|$ 0
|-72.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Booty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-1.66%
-23.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Booty is a token on the Avalanche C-chain. It was founded by two doxxed community builders and artists; Cynthia Steenkamp and OnethirdNerd. The goal is to bring the sexy to crypto, and create a community token as per the guidelines of the Avalanche foundation that promotes sexual expression, body positivity, and celebrates one of the oldest culturally significant aspects of humankind, the booty.
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