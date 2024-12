ما هو Booty ( $BOOTY )

$Booty is a token on the Avalanche C-chain. It was founded by two doxxed community builders and artists; Cynthia Steenkamp and OnethirdNerd. The goal is to bring the sexy to crypto, and create a community token as per the guidelines of the Avalanche foundation that promotes sexual expression, body positivity, and celebrates one of the oldest culturally significant aspects of humankind, the booty.

