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سعر BOOKUSD Share (BUSS) المباشر لليوم هو USD 0.060377 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.68K . يتم تحديث سعر BUSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOOKUSD Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BOOKUSD Share خلال اليوم هو -7.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.65M

أداء سعر BOOKUSD Share (BUSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ -0.0045970818480298 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0045970818480298 -7.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BOOKUSD Share (BUSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOKUSD Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059763$ 0.059763 $ 0.059763 24 ساعة مرتفع $ 0.064977$ 0.064977 $ 0.064977 عالية طوال الوقت $ 0.126812$ 0.126812 $ 0.126812 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -7.07% تغير السعر (7 أيام) -36.70%

معلومات سوق BOOKUSD Share (BUSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: