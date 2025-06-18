سعر BOOKUSD Share (BUSS)
سعر BOOKUSD Share (BUSS) المباشر لليوم هو USD 0.060377. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.68K. يتم تحديث سعر BUSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOOKUSD Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BOOKUSD Share خلال اليوم هو -7.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.65M
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خلال اليوم، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ -0.0045970818480298 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOKUSD Share مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0045970818480298
|-7.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOKUSD Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-7.07%
-36.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BUSS is the native revenue-sharing token of the BOOKUSD protocol, a decentralized stablecoin system built on BNB Chain. Designed to capture and distribute the protocol’s value generation, BUSS allows holders to earn a share of all fees generated from core protocol activities, including BUD stablecoin minting and BOOK redemption events. What sets BUSS apart is its direct and transparent revenue model. Rather than relying on inflationary rewards or staking subsidies, BUSS delivers real yield by allocating 100% of protocol fees to those who deposit BUSS into the system. This model aligns user incentives with protocol growth and ensures that participants benefit directly from increased usage and adoption of BOOKUSD. The result is a token that combines passive earning potential with a long-term commitment to sustainability and simplicity in DeFi fee distribution.
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