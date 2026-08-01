سعر boob اليوم

السعر المباشر لمشروع boob (BOOB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOOB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOOB.

يحتل boob حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 398,026، مع عرض متداول قدره 999.97M BOOB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOOB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00783346، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOOB بمقدار -6.61% خلال الساعة الماضية و-37.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.18K.

معلومات سوق boob (BOOB)

القيمة السوقية $ 398.03K$ 398.03K $ 398.03K الحجم (24 ساعة) $ 27.18K$ 27.18K $ 27.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 398.03K$ 398.03K $ 398.03K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,973,868.115927 999,973,868.115927 999,973,868.115927

القيمة السوقية الحالية لـ boob هي $ 398.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.18K. العرض المتداول لـ BOOB يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999973868.115927. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 398.03K.