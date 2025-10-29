معلومات سعر Bonk Computer Token (BCT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -0.81% تغير السعر (7 أيام) +7.54%

سعر Bonk Computer Token (BCT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BCT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBCT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BCT +0.74% على مدار الساعة الماضية، -0.81% على مدار 24 ساعة، و +7.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bonk Computer Token (BCT)

القيمة السوقية $ 10.61K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.61K إمداد دورة التداول 999.98M إجمالي العرض 999,976,673.570317

القيمة السوقية الحالية لـ Bonk Computer Token هي $ 10.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BCT يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999976673.570317. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.61K.