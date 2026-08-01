سعر Bondex اليوم

السعر المباشر لمشروع Bondex (BDXN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BDXN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BDXN.

يحتل Bondex حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,356، مع عرض متداول قدره 160.00M BDXN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BDXN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.423103، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BDXN بمقدار +0.20% خلال الساعة الماضية و-4.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 26.48K.

معلومات سوق Bondex (BDXN)

القيمة السوقية $ 58.36K$ 58.36K $ 58.36K الحجم (24 ساعة) $ 26.48K$ 26.48K $ 26.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 364.72K$ 364.72K $ 364.72K إمداد دورة التداول 160.00M 160.00M 160.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bondex هي $ 58.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.48K. العرض المتداول لـ BDXN يبلغ 160.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 364.72K.