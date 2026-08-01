سعر BOMO on Base اليوم

السعر المباشر لمشروع BOMO on Base (BOMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOMO.

يحتل BOMO on Base حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,732.34، مع عرض متداول قدره 381.00M BOMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02199245، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOMO بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و-10.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BOMO on Base (BOMO)

القيمة السوقية $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.73K$ 16.73K $ 16.73K إمداد دورة التداول 381.00M 381.00M 381.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BOMO on Base هي $ 16.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOMO يبلغ 381.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.73K.