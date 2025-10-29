معلومات سعر BOMET (BOMET) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00095275 24 ساعة منخفض $ 0.00125136 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00193848 أدنى سعر $ 0.0003551 تغير السعر (1 ساعة) +1.51% تغير السعر (1يوم) -8.90% تغير السعر (7 أيام) -22.03%

سعر BOMET (BOMET) في الوقت الحقيقي هو $0.001011. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOMET بين أدنى سعر $ 0.00095275 وأعلى سعر $ 0.00125136، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOMET على الإطلاق هو $ 0.00193848، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0003551.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOMET +1.51% على مدار الساعة الماضية، -8.90% على مدار 24 ساعة، و -22.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOMET (BOMET)

القيمة السوقية $ 606.61K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 606.61K إمداد دورة التداول 600.00M إجمالي العرض 600,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BOMET هي $ 606.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOMET يبلغ 600.00M، مع إجمالي عرض 600000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 606.61K.