سعر Bombie اليوم

السعر المباشر لمشروع Bombie (BOMB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOMB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOMB.

يحتل Bombie حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 384,552، مع عرض متداول قدره 9.00B BOMB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOMB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0043492، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOMB بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+304.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bombie (BOMB)

القيمة السوقية $ 384.55K$ 384.55K $ 384.55K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 427.28K$ 427.28K $ 427.28K إمداد دورة التداول 9.00B 9.00B 9.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bombie هي $ 384.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOMB يبلغ 9.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 427.28K.