سعر Bobina اليوم

السعر المباشر لمشروع Bobina (BOBINA) اليوم هو $ 0.0052436، مع تغير بنسبة 2.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOBINA الحالي إلى USD هو $ 0.0052436 لكل BOBINA.

يحتل Bobina حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,438، مع عرض متداول قدره 10.00M BOBINA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOBINA بين $ 0.00513663 (أدنى) و$ 0.00536594 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01022839، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00454648.

على المدى القصير، تحرك BOBINA بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-17.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 89.54.

معلومات سوق Bobina (BOBINA)

القيمة السوقية $ 52.44K$ 52.44K $ 52.44K الحجم (24 ساعة) $ 89.54$ 89.54 $ 89.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.44K$ 52.44K $ 52.44K إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bobina هي $ 52.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.54. العرض المتداول لـ BOBINA يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.44K.