سعر Boardwalk اليوم

السعر المباشر لمشروع Boardwalk (BWLK) اليوم هو $ 0.309466، مع تغير بنسبة 1.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BWLK الحالي إلى USD هو $ 0.309466 لكل BWLK.

يحتل Boardwalk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 925,234، مع عرض متداول قدره 2.99M BWLK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BWLK بين $ 0.306226 (أدنى) و$ 0.315323 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.356127، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.259596.

على المدى القصير، تحرك BWLK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 50.41.

معلومات سوق Boardwalk (BWLK)

القيمة السوقية $ 925.23K$ 925.23K $ 925.23K الحجم (24 ساعة) $ 50.41$ 50.41 $ 50.41 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 925.23K$ 925.23K $ 925.23K إمداد دورة التداول 2.99M 2.99M 2.99M إجمالي العرض 2,989,774.9621563894 2,989,774.9621563894 2,989,774.9621563894

القيمة السوقية الحالية لـ Boardwalk هي $ 925.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 50.41. العرض المتداول لـ BWLK يبلغ 2.99M، مع إجمالي عرض 2989774.9621563894. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 925.23K.