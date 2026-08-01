سعر BNBOFLEGENDS اليوم

السعر المباشر لمشروع BNBOFLEGENDS (BOL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOL.

يحتل BNBOFLEGENDS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 137,436، مع عرض متداول قدره 912.55M BOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00108371، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.58.

معلومات سوق BNBOFLEGENDS (BOL)

القيمة السوقية $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K الحجم (24 ساعة) $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 137.44K$ 137.44K $ 137.44K إمداد دورة التداول 912.55M 912.55M 912.55M إجمالي العرض 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236 912,545,878.4009236

القيمة السوقية الحالية لـ BNBOFLEGENDS هي $ 137.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.58. العرض المتداول لـ BOL يبلغ 912.55M، مع إجمالي عرض 912545878.4009236. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 137.44K.