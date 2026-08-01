سعر Bluzelle اليوم

السعر المباشر لمشروع Bluzelle (BLZ) اليوم هو $ 0.00653783، مع تغير بنسبة 2.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLZ الحالي إلى USD هو $ 0.00653783 لكل BLZ.

يحتل Bluzelle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,111,590، مع عرض متداول قدره 476.56M BLZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLZ بين $ 0.00639222 (أدنى) و$ 0.00663671 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.783089، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00579292.

على المدى القصير، تحرك BLZ بمقدار +0.37% خلال الساعة الماضية و+5.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 102.87K.

معلومات سوق Bluzelle (BLZ)

القيمة السوقية $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M الحجم (24 ساعة) $ 102.87K$ 102.87K $ 102.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M إمداد دورة التداول 476.56M 476.56M 476.56M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bluzelle هي $ 3.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 102.87K. العرض المتداول لـ BLZ يبلغ 476.56M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.26M.