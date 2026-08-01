سعر BLUB اليوم

السعر المباشر لمشروع BLUB (BLUB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLUB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLUB.

يحتل BLUB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 765,433، مع عرض متداول قدره 420.69T BLUB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLUB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLUB بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-9.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BLUB (BLUB)

القيمة السوقية $ 765.43K$ 765.43K $ 765.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 765.43K$ 765.43K $ 765.43K إمداد دورة التداول 420.69T 420.69T 420.69T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BLUB هي $ 765.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLUB يبلغ 420.69T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 765.43K.