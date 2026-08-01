سعر BloxAPI اليوم

السعر المباشر لمشروع BloxAPI (BLOXX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14,69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLOXX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BLOXX.

يحتل BloxAPI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 111.292، مع عرض متداول قدره 999,98M BLOXX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLOXX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,0014018، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLOXX بمقدار +%0,83 خلال الساعة الماضية و-%35,18 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6,48K.

معلومات سوق BloxAPI (BLOXX)

القيمة السوقية $ 111,29K$ 111,29K $ 111,29K الحجم (24 ساعة) $ 6,48K$ 6,48K $ 6,48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 111,29K$ 111,29K $ 111,29K إمداد دورة التداول 999,98M 999,98M 999,98M إجمالي العرض 999.980.015,959174 999.980.015,959174 999.980.015,959174

القيمة السوقية الحالية لـ BloxAPI هي $ 111,29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6,48K. العرض المتداول لـ BLOXX يبلغ 999,98M، مع إجمالي عرض 999980015.959174. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 111,29K.