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سعر BLOX (BLOX) المباشر لليوم هو USD 0.00150956 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 121.71K . يتم تحديث سعر BLOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BLOX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 162.48 - تغيير سعر BLOX خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.74M

أداء سعر BLOX (BLOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BLOX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BLOX مقابل USD هو $ -0.0006135469 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BLOX مقابل USD هو $ -0.0007851846 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BLOX مقابل USD هو $ -0.0003800575584067869 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.21% 30 يوم $ -0.0006135469 -40.64% 60 يوم $ -0.0007851846 -52.01% 90 يوم $ -0.0003800575584067869 -20.11%

تحليل سعر BLOX (BLOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BLOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00148375$ 0.00148375 $ 0.00148375 24 ساعة مرتفع $ 0.00154284$ 0.00154284 $ 0.00154284 عالية طوال الوقت $ 0.153103$ 0.153103 $ 0.153103 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) -33.14%

معلومات سوق BLOX (BLOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: