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سعر BlockWallet (BLANK) المباشر لليوم هو USD 0.01132583 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.86K . يتم تحديث سعر BLANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockWallet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.44K - تغيير سعر BlockWallet خلال اليوم هو -5.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.57M

أداء سعر BlockWallet (BLANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.00068034992119936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.0016608865 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.0018659021 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.002789434143336055 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00068034992119936 -5.66% 30 يوم $ -0.0016608865 -14.66% 60 يوم $ -0.0018659021 -16.47% 90 يوم $ -0.002789434143336055 -19.76%

تحليل سعر BlockWallet (BLANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockWallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01127841$ 0.01127841 $ 0.01127841 24 ساعة مرتفع $ 0.01210974$ 0.01210974 $ 0.01210974 عالية طوال الوقت $ 5.5$ 5.5 $ 5.5 تغير السعر (1 ساعة) -4.84% تغير السعر (1يوم) -5.66% تغير السعر (7 أيام) -20.99%

معلومات سوق BlockWallet (BLANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: