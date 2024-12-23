سعر BlockWallet (BLANK)
سعر BlockWallet (BLANK) المباشر لليوم هو USD 0.01132583. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.86K. يتم تحديث سعر BLANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockWallet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.44K
- تغيير سعر BlockWallet خلال اليوم هو -5.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 41.57M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BLANK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BLANK.
خلال اليوم، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.00068034992119936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.0016608865 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.0018659021 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockWallet مقابل USD هو $ -0.002789434143336055 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00068034992119936
|-5.66%
|30 يوم
|$ -0.0016608865
|-14.66%
|60 يوم
|$ -0.0018659021
|-16.47%
|90 يوم
|$ -0.002789434143336055
|-19.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockWallet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.84%
-5.66%
-20.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most private, non-custodial browser wallet. Reclaim control of your financial privacy. Get BlockWallet. http://t.me/blockwallet
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BLANK إلى AUD
A$0.0180080697
|1 BLANK إلى GBP
￡0.0089474057
|1 BLANK إلى EUR
€0.0107595385
|1 BLANK إلى USD
$0.01132583
|1 BLANK إلى MYR
RM0.0507397184
|1 BLANK إلى TRY
₺0.3985559577
|1 BLANK إلى JPY
¥1.7706802622
|1 BLANK إلى RUB
₽1.1638422908
|1 BLANK إلى INR
₹0.96269555
|1 BLANK إلى IDR
Rp182.6746518449
|1 BLANK إلى PHP
₱0.6640334129
|1 BLANK إلى EGP
￡E.0.5759184555
|1 BLANK إلى BRL
R$0.0687477881
|1 BLANK إلى CAD
C$0.0161959369
|1 BLANK إلى BDT
৳1.3476605117
|1 BLANK إلى NGN
₦17.5050895897
|1 BLANK إلى UAH
₴0.4729666608
|1 BLANK إلى VES
Bs0.57761733
|1 BLANK إلى PKR
Rs3.1390670428
|1 BLANK إلى KZT
₸5.9235223483
|1 BLANK إلى THB
฿0.3882494524
|1 BLANK إلى TWD
NT$0.3694485746
|1 BLANK إلى CHF
Fr0.0100799887
|1 BLANK إلى HKD
HK$0.0880016991
|1 BLANK إلى MAD
.د.م0.1134848166