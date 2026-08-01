سعر Blockmachine اليوم

السعر المباشر لمشروع Blockmachine (SN19) اليوم هو $ 2.15، مع تغير بنسبة 1.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN19 الحالي إلى USD هو $ 2.15 لكل SN19.

يحتل Blockmachine حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,211,654، مع عرض متداول قدره 4.75M SN19. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN19 بين $ 2.07 (أدنى) و$ 2.16 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 17.11، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02696116.

على المدى القصير، تحرك SN19 بمقدار +0.98% خلال الساعة الماضية و+3.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 140.17K.

معلومات سوق Blockmachine (SN19)

القيمة السوقية $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M الحجم (24 ساعة) $ 140.17K$ 140.17K $ 140.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M إمداد دورة التداول 4.75M 4.75M 4.75M إجمالي العرض 4,746,195.761825394 4,746,195.761825394 4,746,195.761825394

القيمة السوقية الحالية لـ Blockmachine هي $ 10.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 140.17K. العرض المتداول لـ SN19 يبلغ 4.75M، مع إجمالي عرض 4746195.761825394. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.21M.