سعر BlockCycle (BLOC)
سعر BlockCycle (BLOC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.78K. يتم تحديث سعر BLOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockCycle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BlockCycle خلال اليوم هو +7.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر BlockCycle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockCycle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockCycle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockCycle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockCycle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.18%
+7.62%
-28.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlockCycle ($BLOC) is a Solana-based token designed to incentivize trading activity through an hourly lottery draw system. Every hour, the protocol tracks trades of $BLOC and identifies eligible wallets holding at least $100 worth of $BLOC during that hour. Five random winners are selected to share the reward pool, which consists of SOL tokens. The project leverages blockchain technology for transparent winner selection and reward distribution, aiming to gamify trading activity on Solana.
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