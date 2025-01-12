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سعر Blind Boxes (BLES) المباشر لليوم هو USD 0.00206398 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.57K . يتم تحديث سعر BLES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blind Boxes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 756.48 - تغيير سعر Blind Boxes خلال اليوم هو +2.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.21M

أداء سعر Blind Boxes (BLES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ -0.0003546390 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ -0.0008243218 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ -0.0001291635093522117 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.26% 30 يوم $ -0.0003546390 -17.18% 60 يوم $ -0.0008243218 -39.93% 90 يوم $ -0.0001291635093522117 -5.88%

تحليل سعر Blind Boxes (BLES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blind Boxes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00201217$ 0.00201217 $ 0.00201217 24 ساعة مرتفع $ 0.00224643$ 0.00224643 $ 0.00224643 عالية طوال الوقت $ 11.01$ 11.01 $ 11.01 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +2.26% تغير السعر (7 أيام) -13.12%

معلومات سوق Blind Boxes (BLES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: