سعر Blind Boxes (BLES)
سعر Blind Boxes (BLES) المباشر لليوم هو USD 0.00206398. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.57K. يتم تحديث سعر BLES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blind Boxes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 756.48
- تغيير سعر Blind Boxes خلال اليوم هو +2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.21M
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خلال اليوم، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ -0.0003546390 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ -0.0008243218 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blind Boxes مقابل USD هو $ -0.0001291635093522117 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.26%
|30 يوم
|$ -0.0003546390
|-17.18%
|60 يوم
|$ -0.0008243218
|-39.93%
|90 يوم
|$ -0.0001291635093522117
|-5.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blind Boxes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+2.26%
-13.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
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