توكنوميكس Blind Boxes (BLES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blind Boxes (BLES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blind Boxes (BLES) BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. الموقع الرسمي: https://bles.trade اشتر BLES الآن!

توكنوميكس Blind Boxes (BLES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blind Boxes (BLES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.67K $ 68.67K $ 68.67K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 11.01 $ 11.01 $ 11.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00059369 $ 0.00059369 $ 0.00059369 السعر الحالي: $ 0.00068671 $ 0.00068671 $ 0.00068671 معرفة المزيد عن سعر Blind Boxes (BLES)

توكنوميكس Blind Boxes (BLES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blind Boxes (BLES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BLES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BLES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BLES، استكشف السعر المباشر لتوكن BLES!

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