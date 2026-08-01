سعر Blendr Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Blendr Network (BLENDR) اليوم هو $ 0.00109458، مع تغير بنسبة 0.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BLENDR الحالي إلى USD هو $ 0.00109458 لكل BLENDR.

يحتل Blendr Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 43,994، مع عرض متداول قدره 40.08M BLENDR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BLENDR بين $ 0.0010902 (أدنى) و$ 0.00110463 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.31، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BLENDR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-9.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.63.

معلومات سوق Blendr Network (BLENDR)

القيمة السوقية $ 43.99K$ 43.99K $ 43.99K الحجم (24 ساعة) $ 11.63$ 11.63 $ 11.63 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.97K$ 45.97K $ 45.97K إمداد دورة التداول 40.08M 40.08M 40.08M إجمالي العرض 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Blendr Network هي $ 43.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.63. العرض المتداول لـ BLENDR يبلغ 40.08M، مع إجمالي عرض 42000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.97K.