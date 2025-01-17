سعر BLAP (BLAP)
سعر BLAP (BLAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.26K. يتم تحديث سعر BLAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BLAP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.96K
- تغيير سعر BLAP خلال اليوم هو +5.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر BLAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLAP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLAP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BLAP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.23%
+5.97%
-21.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BLAP is a vibrant fusion of the four Boys Club characters: Brett, Landwolf, Andy, and Pepe. Each member contributes their unique strengths—Brett’s chaos, Landwolf’s mysterious creativity, Andy’s bold ideas, and Pepe’s viral charm—resulting in a dynamic, unpredictable force. BLAP represents an extraordinary collaboration, capturing the essence of "Brett on Base" while continuing the Boys Club story through the creation of a new, collective character. This fusion redefines their legacy with a fresh, energized twist.
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