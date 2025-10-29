معلومات سعر blai (BLAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00113127 $ 0.00113127 $ 0.00113127 24 ساعة منخفض $ 0.00143581 $ 0.00143581 $ 0.00143581 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00113127$ 0.00113127 $ 0.00113127 24 ساعة مرتفع $ 0.00143581$ 0.00143581 $ 0.00143581 عالية طوال الوقت $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +3.48% تغير السعر (7 أيام) -22.14% تغير السعر (7 أيام) -22.14%

سعر blai (BLAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00131886. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLAI بين أدنى سعر $ 0.00113127 وأعلى سعر $ 0.00143581، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLAI على الإطلاق هو $ 0.01077165، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLAI +0.03% على مدار الساعة الماضية، +3.48% على مدار 24 ساعة، و -22.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق blai (BLAI)

القيمة السوقية $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M إمداد دورة التداول 775.00M 775.00M 775.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ blai هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLAI يبلغ 775.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.32M.