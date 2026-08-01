سعر Bitrock اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitrock (BROCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BROCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BROCK.

يحتل Bitrock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,447.64، مع عرض متداول قدره 100.00M BROCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BROCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.314314، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BROCK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.84.

معلومات سوق Bitrock (BROCK)

القيمة السوقية $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K الحجم (24 ساعة) $ 5.84$ 5.84 $ 5.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitrock هي $ 15.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.84. العرض المتداول لـ BROCK يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.45K.