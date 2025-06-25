سعر BitMeme (BTM)
سعر BitMeme (BTM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.60K. يتم تحديث سعر BTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitMeme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BitMeme خلال اليوم هو +16.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.60B
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خلال اليوم، كان سعر BitMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMeme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMeme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.52%
|30 يوم
|$ 0
|+1.73%
|60 يوم
|$ 0
|-42.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMeme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+16.52%
+37.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies.
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