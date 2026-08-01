سعر BITIZENS اليوم

السعر المباشر لمشروع BITIZENS (BPEG) اليوم هو $ 1.23، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BPEG الحالي إلى USD هو $ 1.23 لكل BPEG.

يحتل BITIZENS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,336.67، مع عرض متداول قدره 10.00K BPEG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BPEG بين $ 1.23 (أدنى) و$ 1.24 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13.26، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.23.

على المدى القصير، تحرك BPEG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-5.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.91.

معلومات سوق BITIZENS (BPEG)

القيمة السوقية $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K الحجم (24 ساعة) $ 55.91$ 55.91 $ 55.91 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.34K$ 12.34K $ 12.34K إمداد دورة التداول 10.00K 10.00K 10.00K إجمالي العرض 10,000.0 10,000.0 10,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BITIZENS هي $ 12.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.91. العرض المتداول لـ BPEG يبلغ 10.00K، مع إجمالي عرض 10000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.34K.