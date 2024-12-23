سعر BITCOIN Act (BTCACT)
سعر BITCOIN Act (BTCACT) المباشر لليوم هو USD 0.02299222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.48K. يتم تحديث سعر BTCACT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BITCOIN Act الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.79K
- تغيير سعر BITCOIN Act خلال اليوم هو -18.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ -0.00527132271703224 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ -0.0185032005 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00527132271703224
|-18.65%
|30 يوم
|$ -0.0185032005
|-80.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BITCOIN Act: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-18.65%
-56.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation.
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