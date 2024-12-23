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سعر BITCOIN Act (BTCACT) المباشر لليوم هو USD 0.02299222 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.48K . يتم تحديث سعر BTCACT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BITCOIN Act الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.79K - تغيير سعر BITCOIN Act خلال اليوم هو -18.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر BITCOIN Act (BTCACT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ -0.00527132271703224 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ -0.0185032005 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BITCOIN Act مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00527132271703224 -18.65% 30 يوم $ -0.0185032005 -80.47% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BITCOIN Act (BTCACT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BITCOIN Act: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02209916$ 0.02209916 $ 0.02209916 24 ساعة مرتفع $ 0.02826354$ 0.02826354 $ 0.02826354 عالية طوال الوقت $ 0.486692$ 0.486692 $ 0.486692 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -18.65% تغير السعر (7 أيام) -56.42%

معلومات سوق BITCOIN Act (BTCACT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: