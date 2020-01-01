توكنوميكس BITCOIN Act (BTCACT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BITCOIN Act (BTCACT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BITCOIN Act (BTCACT) The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. الموقع الرسمي: https://bitcoinact.fun/ اشتر BTCACT الآن!

توكنوميكس BITCOIN Act (BTCACT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BITCOIN Act (BTCACT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 72.06K $ 72.06K $ 72.06K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 72.06K $ 72.06K $ 72.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 السعر الحالي: $ 0.0072062 $ 0.0072062 $ 0.0072062 معرفة المزيد عن سعر BITCOIN Act (BTCACT)

توكنوميكس BITCOIN Act (BTCACT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BITCOIN Act (BTCACT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTCACT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTCACT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTCACT، استكشف السعر المباشر لتوكن BTCACT!

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