سعر BITBONDS (BITBONDS)
سعر BITBONDS (BITBONDS) المباشر لليوم هو USD 0.00005575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.58K. يتم تحديث سعر BITBONDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BITBONDS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BITBONDS خلال اليوم هو -4.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.94M
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خلال اليوم، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BITBONDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.05%
-4.14%
-54.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitBonds: The Financial Supernova of 2025 "This could be a $2 trillion idea." - Forbes. Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC
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€0.000047945
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