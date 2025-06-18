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سعر BITBONDS (BITBONDS) المباشر لليوم هو USD 0.00005575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.58K . يتم تحديث سعر BITBONDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BITBONDS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BITBONDS خلال اليوم هو -4.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.94M

أداء سعر BITBONDS (BITBONDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BITBONDS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BITBONDS (BITBONDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BITBONDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00005564$ 0.00005564 $ 0.00005564 24 ساعة مرتفع $ 0.0000585$ 0.0000585 $ 0.0000585 عالية طوال الوقت $ 0.00022631$ 0.00022631 $ 0.00022631 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) -54.44%

معلومات سوق BITBONDS (BITBONDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: