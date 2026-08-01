سعر Biswap اليوم

السعر المباشر لمشروع Biswap (BSW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BSW.

يحتل Biswap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 177,385، مع عرض متداول قدره 498.98M BSW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.1، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BSW بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-1.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.56K.

معلومات سوق Biswap (BSW)

القيمة السوقية $ 177.39K$ 177.39K $ 177.39K الحجم (24 ساعة) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 248,847,180,407.49T$ 248,847,180,407.49T $ 248,847,180,407.49T إمداد دورة التداول 498.98M 498.98M 498.98M إجمالي العرض 576,898,100.0 576,898,100.0 576,898,100.0

القيمة السوقية الحالية لـ Biswap هي $ 177.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.56K. العرض المتداول لـ BSW يبلغ 498.98M، مع إجمالي عرض 576898100.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 248,847,180,407.49T.